新北派出所長核准休假引爭議 警：3/29調職

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北海山警分局今天表示，江翠派出所黃姓所長對女警身體不適請病假過程遭議，已經自行請調；市警局今天核准，將於29日調至蘆洲警分局。

海山警分局傍晚發布文字簡訊表示，針對江翠派出所黃姓所長，日前疑未核准女警休假事件，該名所長於26日主動向警分局提出請調報告。

分局說，經呈報市府警察局後，已於今日核准，並將於29日調至蘆洲警分局。江翠派出所長一職，尚未遴補前，暫由警備隊長林宏明代理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

臉書（Facebook）社團「靠北police」24日有人貼文指控，江翠派出所有女警因身體不適想請病假，「所長認為她裝病，百般刁難...」結果，女警驗出已癌末。貼文引發討論。

海山分局副分局長林文隆25日開記者會表示，黃姓所長並未質疑女警裝病，雖核予病假，但多次要求應落實代理人制度，因此，針對所長沒有同理心及設身處地著想，予以告誡並提醒應多關懷女警，注意領導管理與溝通技巧。（編輯：張銘坤）1130328