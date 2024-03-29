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嘉市女曾蘭潭溢流道報案救人 卻在同處溺斃

2024/3/29 17:39
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（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）嘉義市53歲楊姓女子去年在蘭潭溢流道聽到女子呼救後報案，讓她獲救，但楊女今天卻在同處為搶救愛犬落入集水區，被打撈上岸送醫仍宣告不治；原因待釐清。

檢警表示，楊女上午帶著愛犬在蘭潭三信亭對面的溢流道附近務農，在四周玩耍的愛犬卻落入溢流道旁集水區，楊女情急之下，自行跳下水想拉起愛犬，但一跳下水，腳就踩不到底發生溺水，旁人見狀，立即欲撿取樹枝想遞給楊女，不料，旁人返回時，楊女臉部朝下、浮在水面。

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嘉義市消防局據報趕抵現場，將楊女打撈上岸，並送醫急救，但仍宣告不治。檢警下午將會同法醫前往相驗釐清死因。

檢警表示，1名年約40歲女子去年8月16日（農曆七月初一）凌晨因無法入眠，獨自至蘭潭散步，卻不慎跌落溢流道，並拉著溢流道旁水管呼救，當時，住在附近的楊女聽到呼救聲，立即通報消防局，警消獲報到場馳援，並順利將受困女子救上岸。（編輯：謝雅竹）1130329

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