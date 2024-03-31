新北8旬翁火氣不小 與友人吵架竟樓梯間縱火送辦

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（中央社記者王鴻國新北31日電）新北新莊區自強街某巷弄公寓樓梯間，今天凌晨近3時突冒火煙被居民撲滅；警方調查發現，8旬陳姓男子疑與6旬女性友人發生口角，憤而在樓梯間縱火，遭警方依公共危險罪嫌送辦。

新北市警察局新莊分局以訊息說明，這起火警發生在今天凌晨2時58分，新莊區自強街某巷弄的公寓樓梯間發生火警，在警消到場前，火勢已遭附近攤商協助撲滅，現場無人傷亡。

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警方表示，現場封鎖並通知鑑識人員到場採證，有1助行器及腳踏車遭燒毀，經調閱附近私人監視器畫面，鎖定1男子在案發地附近徘徊，涉有重嫌。

經警方調查並傳喚涉案81歲陳男到案說明，陳男供稱與65歲徐姓女性友人有口角糾紛，故隨手拿取市場攤位上的紙張，用打火機點燃後，連同打火機往友人住處的1樓樓梯間丟棄後離去；訊後，警方依公共危險罪嫌將陳男函請新北地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1130331