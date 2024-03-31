更多編輯台推薦新聞：
中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體
國際

中央社赴南海直擊中菲對峙 中國海警擋鏡頭反拍媒體

蘇建文在大巨蛋告別33年裁判生涯 感性喊「最後一個判決差點掉淚」
運動

蘇建文在大巨蛋告別33年裁判生涯 感性喊「最後一個判決差點掉淚」

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

圖輯／紅球計畫移展台南永樂市場 遊客饕客擠爆搶拍
文化

圖輯／紅球計畫移展台南永樂市場 遊客饕客擠爆搶拍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
救援船隊自賽普勒斯啟航 運送逾330噸糧食馳援加薩
首頁 / 社會

新北8旬翁火氣不小 與友人吵架竟樓梯間縱火送辦

2024/3/31 09:24（3/31 09:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市新莊區自強街某巷弄公寓樓梯間31日凌晨起火，幸火勢迅速被附近攤商撲滅，現場無人傷亡。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 113年3月31日
新北市新莊區自強街某巷弄公寓樓梯間31日凌晨起火，幸火勢迅速被附近攤商撲滅，現場無人傷亡。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 113年3月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北31日電）新北新莊區自強街某巷弄公寓樓梯間，今天凌晨近3時突冒火煙被居民撲滅；警方調查發現，8旬陳姓男子疑與6旬女性友人發生口角，憤而在樓梯間縱火，遭警方依公共危險罪嫌送辦。

新北市警察局新莊分局以訊息說明，這起火警發生在今天凌晨2時58分，新莊區自強街某巷弄的公寓樓梯間發生火警，在警消到場前，火勢已遭附近攤商協助撲滅，現場無人傷亡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方表示，現場封鎖並通知鑑識人員到場採證，有1助行器及腳踏車遭燒毀，經調閱附近私人監視器畫面，鎖定1男子在案發地附近徘徊，涉有重嫌。

經警方調查並傳喚涉案81歲陳男到案說明，陳男供稱與65歲徐姓女性友人有口角糾紛，故隨手拿取市場攤位上的紙張，用打火機點燃後，連同打火機往友人住處的1樓樓梯間丟棄後離去；訊後，警方依公共危險罪嫌將陳男函請新北地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1130331

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.196