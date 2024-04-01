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攀登六順山脫隊失聯女山友 躲樹洞只喝水捱過5天

2024/4/1 17:22（4/1 17:53 更新）
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52歲殷姓女山友3月27日攀登六順山後即脫隊失聯，花蓮縣消防局組成搜救隊上山搜尋多日，1日中午在六順山頂附近一處山坳處發現殷女，除了身體虛弱外沒有大礙。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月1日
52歲殷姓女山友3月27日攀登六順山後即脫隊失聯，花蓮縣消防局組成搜救隊上山搜尋多日，1日中午在六順山頂附近一處山坳處發現殷女，除了身體虛弱外沒有大礙。（花蓮縣消防局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月1日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）52歲殷姓女山友攀登六順山後即脫隊失聯，花蓮縣消防局28日組成搜救隊上山搜尋，今天傳出好消息，殷女被其他山友發現，自稱躲在樹根洞裡，5天來只喝水，意識清楚。

消防局第二大隊長王明忠轉述蔡姓山友表示，殷女聽到他們這群山友的聲音，從旁邊的路走出來到三角點，自稱是失聯者，這幾天她躲在溪谷的樹根洞裡面，沒吃東西只喝水；今天因為天氣好，所以跑出來，曾經有聽見直升機的聲音。

殷女與6名友人3月27日自南投丹大林道入山，準備以2天時間攀登位在南投、花蓮交界的七彩湖與六順山，當天上午抵達七彩湖後先紮營，接著輕裝攀登六順山，隊伍到達三角點後，殷女說要先回營地而獨自離去。

稍晚，其餘6名隊友回到七彩湖附近紮營處後，未見殷女蹤影，回頭到三角點也找不到人，於是決定4名隊員先回到紮營處等待，另外2人在三角點周邊擴大尋找，但直到當晚8時許仍未見人影，於是報案請求協尋。

殷女疑似走錯方向，手機最後定位點在六順山往高登工作站新路半途。花蓮縣消防局28日組搜救隊4人，搭空勤直升機上七彩湖，直奔六順山往高登方向的手機最後定位點尋人，但都沒有發現蹤跡。

29日再度請求空勤總隊直升機，把4人送到台電高登工作站找人。今天中午在六順山頂附近一處山坳處發現殷女，除了身體虛弱外沒有大礙，目前搜救人員前往接觸，並詢問是否需要申請直升機協助搭載下山。（編輯：黃世雅）1130401

52歲殷姓女山友3月27日攀登六順山後即脫隊失聯，1日被山友發現，殷女自稱是失聯者，這幾天躲在溪谷的樹根洞裡面，沒吃東西只喝水，幸意識清楚。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月1日
52歲殷姓女山友3月27日攀登六順山後即脫隊失聯，1日被山友發現，殷女自稱是失聯者，這幾天躲在溪谷的樹根洞裡面，沒吃東西只喝水，幸意識清楚。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月1日
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