基隆小艇碼頭男子落水 海巡隊員路過跳海救援
2024/4/7 15:31
（中央社記者王朝鈺基隆7日電）北部地區機動海巡隊隊員林詣軒今天中午外出買午餐回艇上途中，行經基隆市小艇碼頭旁，聽見外籍人士大喊有人落水，立即跳海救援，男子救起時已失去生命徵象，送醫急救仍不治。
基隆市消防局中午12時16分接獲通報，指海洋廣場小艇碼頭海域有男子落水，立即派遣仁愛消防分隊前往救援，救護人員抵達時，落水男子已被救起失去呼吸、心跳，正由民眾實施心肺復甦術（CPR）急救。
救護人員隨即接手，架設自動心肺復甦機（LUCAS）急救，隨後由港務消防大隊基隆港隊將年約50、60歲男子送往衛生福利部基隆醫院，經醫師急救後宣告不治。
林詣軒受訪指出，中午外出買午餐，回程途中聽見外籍人士大喊有人落水，朝水域查看後，發現有名男子口吐白沫浮在小艇碼頭海面，立即跳下海中救援。
林詣軒將落水男子拉上岸時，手、腳因碰撞岸邊岩石擦傷，救護人員將落水男子送醫後，林詣軒在小艇碼頭清洗傷口，表示傷勢沒有大礙。由於死者身上沒有攜帶證件，身分由警方調查中。（編輯：方沛清）1130407
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