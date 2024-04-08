雲林2鄉鎮長補選接獲賄選情資 檢警調加強查賄

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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選4月13日登場，雲林地檢署至今接獲賄選情資11件，麥寮鄉和虎尾鎮皆有，雲林縣警局與雲林縣調查站今天研商工作重點，合作加強查賄力道。

虎尾鎮前鎮長丁學忠當選第11屆立委，鎮長懸缺由機要秘書吳秀儀代理；麥寮鄉前鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞而遭免職，鄉長懸缺由雲林縣肉品市場前副總經理邱良閱暫代。雲林縣選委會公告，虎尾等2鄉鎮長將於4月13日補選。

根據雲林地檢署統計，截至今天下午4時止，接獲賄選情資有11件，麥寮鄉和虎尾鎮皆有，賄選方式以現金居多。

雲林縣警察局表示，上月27日辦理號次抽籤完畢後，選情逐漸升溫，地方盛傳賄選風聞，其中麥寮鄉因為有台塑六輕敦親睦鄰高額補助，各方勢力拉鋸激烈。

雲林縣警察局刑警大隊大隊長楊承璋今天拜訪雲林縣調查站主任李青峯，雙方共同研商補選查賄制暴工作重點，緊密合作加強查賄力道。

警方指出，此次補選將運用警政署各項資訊系統擴大追查人流、金流、通訊流，加強蒐報，釐清賄選買票人際網絡，擴大交集追查情資。

由於投票日將屆，警調總動員，深入各鄰里，積極查賄。檢方也強力宣導檢舉賄選獎金最高可獲新台幣200萬元，呼籲民眾勇於出面檢舉賄選，各競選團隊切勿以身試法。（編輯：郭諭儒）1130408