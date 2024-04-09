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台中住宅情侶糾紛縱火案 3人燒燙傷送醫救治

2024/4/9 12:58（4/9 13:36 更新）
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台中市西屯一處住宅9日發生情侶糾紛縱火案，謝女朝李男潑灑汽油後點火，造成李男全身燒燙傷，謝女與李母也遭受波及，警消獲報到場將3人送醫救治。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年4月9日
台中市西屯一處住宅9日發生情侶糾紛縱火案，謝女朝李男潑灑汽油後點火，造成李男全身燒燙傷，謝女與李母也遭受波及，警消獲報到場將3人送醫救治。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年4月9日
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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中市西屯一處住宅今天發生情侶糾紛縱火案，謝女朝李男潑灑汽油後點火，造成李男全身燒燙傷，謝女與李母也遭受波及，警消獲報到場撲滅，並將3人送醫救治，全案待警方調查釐清。

台中市政府消防局今天上午8時45分獲報，西屯區大聖街有火警案且有多人受傷，派遣黎明、中港等分隊，共計出動8車20人前往搶救。

消防人員表示，現場疑似情侶糾紛案，傷者共3名，其中1名男性全身2度25%以上燒燙傷，意識清楚送往台中榮民總醫院救治，另外有2名女性傷者，意識清楚送往中國醫藥大學附設醫院救治。

台中市政府警察局第六分局表示，經初步調查全案為情侶感情糾紛縱火案，41歲李姓男子與34歲謝姓女子為情侶關係，因感情糾紛發生爭執，謝女以汽油潑灑李男後點燃引發火勢，警消獲報到場將火勢撲滅，李男全身燒燙傷送醫救治。

案發當時，一旁的李母也遭受波及，與謝女都受到燒燙傷，由警方戒護送往中國附醫診治。謝女向警方供稱，是李男要她潑灑汽油後點火，但說法仍待警方調查釐清，後續將依法移送台中地檢署偵辦。

另外，案發當時，謝女由乾哥40歲陳男開車載送到李男住處，警方到場後對陳男進行盤查，發現他持有改造槍枝1把、子彈3顆與毒品等物，警方詢問後也依法送辦。（編輯：黃世雅）1130409

台中市西屯一處住宅9日發生情侶糾紛縱火案，3人燒燙傷送醫，警消獲報到場撲滅火勢，屋內有燃燒過後痕跡。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年4月9日
台中市西屯一處住宅9日發生情侶糾紛縱火案，3人燒燙傷送醫，警消獲報到場撲滅火勢，屋內有燃燒過後痕跡。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年4月9日
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