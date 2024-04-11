電視操作問題起爭執 台中男持刀刺死母遭法辦

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（中央社記者蘇木春台中11日電）台中許姓男子昨晚在家中，因電視操作問題與許母起口角，許男竟持刀刺傷母親，許父發現搶下刀具，消防局到場將受傷3人送醫，許母送醫傷重不治，警方詢問後將依法送辦許男。

台中市政府消防局10日晚間10時34分獲報，北屯區崇德六路53巷1處住宅有爭吵案件，且有人受傷需救護，派遣文昌及四平分隊出動救護車前往處理。

消防人員表示，到場時發現1名婦人已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，且左胸有刀傷，另有1名父親及1名兒子，分別受有頭部及手部刀傷，3人均送往中國醫藥大學附設醫院救治。

轄區台中市警察局第五分局今天表示，初步調查為68歲許母與兒子36歲許男，在家中因電視操作問題發生口角爭執，許男憤而持水果刀刺傷母親的胸口與腹部。

67歲的許父聽見聲響，上樓發現妻子已經倒地，便上前阻止兒子並搶下刀具，經消防局派遣救護車將3人送醫，許母經搶救後仍傷重不治，許父經送醫包紮無大礙。

因許男涉及殺人現行犯，警方全案詢問後，將依殺直系血親尊親屬罪移送台中地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1130411