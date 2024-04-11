更多編輯台推薦新聞：
搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選
文化

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄
運動

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止
娛樂

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
初瓦嚮辣疑食物中毒案 王品致歉將受理退費、部分發放慰問金
首頁 / 社會

電視操作問題起爭執 台中男持刀刺死母遭法辦

2024/4/11 10:29（4/11 11:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中許姓男子10日晚間在家中，因電視操作問題與許母起口角，竟持刀刺死母親，許父發現搶下刀具，消防局到場將受傷3人送醫，警方獲報封鎖現場調查。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年4月11日
台中許姓男子10日晚間在家中，因電視操作問題與許母起口角，竟持刀刺死母親，許父發現搶下刀具，消防局到場將受傷3人送醫，警方獲報封鎖現場調查。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年4月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中11日電）台中許姓男子昨晚在家中，因電視操作問題與許母起口角，許男竟持刀刺傷母親，許父發現搶下刀具，消防局到場將受傷3人送醫，許母送醫傷重不治，警方詢問後將依法送辦許男。

台中市政府消防局10日晚間10時34分獲報，北屯區崇德六路53巷1處住宅有爭吵案件，且有人受傷需救護，派遣文昌及四平分隊出動救護車前往處理。

消防人員表示，到場時發現1名婦人已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，且左胸有刀傷，另有1名父親及1名兒子，分別受有頭部及手部刀傷，3人均送往中國醫藥大學附設醫院救治。

轄區台中市警察局第五分局今天表示，初步調查為68歲許母與兒子36歲許男，在家中因電視操作問題發生口角爭執，許男憤而持水果刀刺傷母親的胸口與腹部。

67歲的許父聽見聲響，上樓發現妻子已經倒地，便上前阻止兒子並搶下刀具，經消防局派遣救護車將3人送醫，許母經搶救後仍傷重不治，許父經送醫包紮無大礙。

因許男涉及殺人現行犯，警方全案詢問後，將依殺直系血親尊親屬罪移送台中地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1130411

#口角
#台中市警察局第五分局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.98