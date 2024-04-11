北投托嬰中心8幼童疑遭不當對待 士檢分案調查

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（中央社記者謝幸恩台北11日電）北投某家托嬰中心今年1月間傳出虐待，8名幼童受害，遭北市府要求停業，並查出4名托育員涉嫌不當對待。士檢今天表示，昨天台北市社會局移送案件卷證，已由檢察官分案偵辦。

民進黨台北市議員林延鳳今天上午於市議會質詢指出，北投某家托嬰中心今年1月間疑似有托育員對幼童掌嘴、拉扯及拉去撞牆，導致幼童半夜常莫名哭泣且抗拒到托嬰中心。

林延鳳表示，托嬰中心向家長表示，幼童傷勢是自己咬到嘴唇，經家長要求查看監視器畫面，才發現孩子疑似遭托育員虐待，隨即報警及通報社會局。

社會局介入調查後，查出托嬰中心有4名托育員疑似不當對待，有8名幼童受害，違反兒童及少年福利與權益保障法，已要求4名托育員停職，處新台幣8萬元至20萬元罰鍰並公布姓名，已移送檢警調查。

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而托嬰中心因違反兒少權法，也遭罰60萬元，並自7月1日起停辦1年。林延鳳提到，此家托嬰中心曾獲北市府評鑑甲等，卻傳出不當對待，應檢討評鑑制度；市長蔣萬安表示，後續會落實稽查制度，確認托嬰中心實際情形。

士林地檢署今天向中央社記者表示，昨天社會局移送案件卷證，已由婦幼專組檢察官分案指揮偵辦，本於勿枉勿縱態度，盡速釐清事實，依法嚴正處理，積極維護兒少權益。（編輯：方沛清）1130411