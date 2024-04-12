北市全日托幼兒硬腦膜出血 檢警調查是否受虐

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北12日電）台北市長蔣萬安今天表示，一名接受全日托照顧的兒童10日開始嘔吐、送醫後被診斷為硬腦膜出血，傷勢恐非一兩天造成，檢警赴保母及男童家中初步搜查未發現異狀。

蔣萬安在臉書表示，昨天下午，台北市家暴防治中心接到1則通報，一名接受全日托照顧的兒童從10日開始出現嘔吐的情形，保母通知家長送醫治療，醫師診斷小朋友硬腦膜出血，出血原因不明，目前轉送加護病房醫治中。

據了解，不到1歲男童的家長昨天下午接獲保母通知，男童頭部出現傷勢，家長隨即把男童送醫，經多次轉院，男童目前仍在醫院觀察，無生命危險，而保母持有證照，檢警晚間赴保母及男童家中初步搜查未發現相關異狀，至於男童傷勢與是否遭虐等情形，仍待醫院及檢警進一步釐清。

蔣萬安表示，接獲社會局長姚淑文報告後，立即要求衛生局長陳彥元在醫療端確保小朋友最好的照顧與醫治。

蔣萬安指出，根據醫院研判，傷勢可能不是一兩天內造成的，需要釐清是不是兒童受虐案件，已要求警察局馬上介入偵辦，到現場進行筆錄，並前往照顧地點採證；家防中心與相關單位也啟動「檢警早期介入偵辦機制」與「傷勢鑑定處理機制」，謹慎應對。

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蔣萬安說，家防中心除了立刻調查之外，也進行對兒童、家長及保母的訪視。在案情進一步釐清之前，目前還不能確定家長或保母有沒有責任、有什麼樣的責任。目前為止，小朋友除了硬腦膜出血，軀幹四肢沒有發現其他明顯外傷。

為了保險起見，蔣萬安表示，確保目前仍受保母照顧的其他幼童安全，居托中心立即通知並要求家長暫停送托；社會局則依規定通報中央。（編輯：李錫璋）1130412