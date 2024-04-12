北市硬腦膜出血幼兒手術恢復中 收托時數疑不符

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）北市社會局表示，昨天被通報硬腦膜出血的幼兒已動完手術，正在恢復中；已調查是否有虐兒情事，初步調查收托時段疑似回報不實，還要持續追查。

台北市長蔣萬安今天表示，1名接受全日托照顧的兒童10日開始嘔吐、送醫後被診斷為硬腦膜出血。

北市社會局下午以新聞稿回應，醫師診斷孩子為硬腦膜出血，出血原因不明，11日轉院至加護病房醫治中，醫院研判應非當天造成的傷勢，目前尚無法確認是何因素造成。醫院已為孩子開刀，手術結果正向，恢復當中。

社會局表示，本案為疑似兒童受虐致重傷案件，為求謹慎，經家防中心評估啟動「檢警早期介入偵辦機制」處理。

社會局說，家防中心接獲通報後，立即派案調查，同時立即訪視兒童、兒童家長與保母，警方也到場了解案情。傷勢部分，經現場觀察，案主年齡發展曲線正常，除硬腦膜出血，軀幹四隻無其他明顯外傷，情況責任歸屬將持續釐清。

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案主為今年新收托，不過初步訪談完保母，針對案主收托時段，疑似與回報情況不符。據了解，小朋友疑似是全日托（收托時間超過16小時），但回報時數屬於日托（收托時間超過6小時且在12小時以內）。

社會局並表示，如經確認屬實，已違反居家式托育服務提供者登記及管理辦法，將令限期改善並退準公共合作，如仍未改善將處新台幣6000以上、3萬元以下罰鍰；在案情尚未釐清責任歸屬前，為確保幼兒安全，保母收托的其他兒童，將請家長暫停送托。（編輯：方沛清）1130412