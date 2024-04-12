研究生尾隨學妹進租屋處性侵未遂 嘉院判4年

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（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）嘉義某大學陳姓研究生被控去年1月間尾隨同校學妹進入租屋房間強制性交未遂，陳男辯稱只是脫去學妹內褲觀賞，但在其學妹私密處採到陳男DNA；嘉義地院判4年徒刑。可上訴。

嘉義地方法院判決書指出，26歲陳男去年1月間某日下午，尾隨同校不認識的大學學妹返回校外租屋處，並趁房門未關閉之際，進入學妹房間，則撲向學妹並壓制在下，不顧反抗，徒手撫摸學妹全身，後褪去學妹身上衣物親吻，其學妹以腳踢踹、大聲拒斥，最後告知「我男友馬上回來了」，陳男才停止動作。

嘉義地檢署表示，陳男於偵查中，坦承撫摸學妹私密處、親吻身體，惟辯稱是學妹說「跟我來」，且過程中，學妹沒有拒絕。警方在被害人私密等處及內褲都採集到陳男的DNA；另外，透過監視器佐證陳男是尾隨被害人進入租屋處。

檢方指出，案發時，被害人態度冷靜，以不激怒口吻告訴陳男「不要傷害我，以免誤了大好前途」，讓陳男冷靜下來，並離開現場。警方據報後函送法辦，檢方偵結依加重強制性交未遂罪嫌起訴。

判決書表示，審理時，陳男否認有侵入住宅強制性交未遂犯行，辯稱是侵入住宅強制猥褻犯意，而猥褻被害人行為，又脫去被害人身上衣物，目的是要觀賞；陳男辯護人認為陳男未褪去外褲、內褲、露出生殖器接近被害人，顯不具強制性交犯意。

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判決書指出，經查陳男侵入被害人居所，旋即壓制被害人並撫摸陰部、胸部，並褪去被害人內衣、外褲、內褲，觀察陳男全部行為，已足表徵陳男主觀上是基於強制性交犯意。

法官審酌陳男為滿足性欲，竟尾隨陌生女子侵入住宅著手強制性交犯罪行為，已嚴重侵害被害人性自主權，造成人心震懾，甚至於偵查、審判中仍飾詞詭辯，犯罪後態度充滿功利計算，因此，依侵入住宅強制性交未遂罪，判處有期徒刑4年。（編輯：謝雅竹）1130412