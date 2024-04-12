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首頁 / 社會

台東自小客車追撞大貨車 駕駛無生命跡象送醫

2024/4/12 18:41（4/12 19:01 更新）
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台東市12日傍晚發生自小客車追撞大貨車意外，小客車卡在貨車底，警消人員獲報抵達後，以破壞器材切割部分車體，將受困車內男子救出，但男子已無生命跡象，送醫急救，事故原因仍待警方調查釐清。中央社記者盧太城台東攝 113年4月12日
台東市12日傍晚發生自小客車追撞大貨車意外，小客車卡在貨車底，警消人員獲報抵達後，以破壞器材切割部分車體，將受困車內男子救出，但男子已無生命跡象，送醫急救，事故原因仍待警方調查釐清。中央社記者盧太城台東攝 113年4月12日
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（中央社記者盧太城台東縣12日電）台東市今天傍晚發生自小客車追撞大貨車意外，小客車卡在貨車底，駕駛被救出時已無生命跡象，送醫急救。

從監視器畫面看到，台東市臨海路接近新豐里橋北端路段，傍晚5時許行駛中的貨車速度放慢，後面的自小客車從後撞上，車頭擠入貨車車底後起火，雖然路人趕緊協助滅火，但駕駛卡在車內動彈不得，陷入昏迷。

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台東縣消防局大豐分隊救助車趕抵後，以破壞器材切割部分車體，將受困車內男子救出，但男子已無生命跡象，失去意識，救護人員立即給予CPR後送醫急救。

大貨車駕駛表示，他由北往南行駛，因接近紅綠燈路口，車速減慢，突然後方被強力撞擊，往前推擠約30公尺，他趕緊下車，見到轎車車頭起火，立即拿出滅火器，此時有路人過來幫忙滅火，他則趕緊報案。台東縣警察局表示，事故原因仍待警方調查釐清。（編輯：方沛清）1130412

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