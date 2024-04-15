執勤救護車疑逆向過路口 與電動車碰撞肇責待釐清

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（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）竹北市今天發生執勤救護車疑逆向與電動車碰撞的交通事故，警方說，救護車有優先路權，民車若未禮讓發生事故需負責任，但救護車仍需注意往來人車安全，肇責釐清中。

竹北警分局向中央社記者表示，今天上午8時22分許接獲通報於竹北市光明六路與博愛街口有車禍，為救護車與電動車碰撞，民間救護車行博愛街往南方向紅燈疑逆向直行通過路口，電動車是行駛光明六路往東方向通過路口，雙方於路口碰撞。

警方表示，碰撞後電動車波及路邊停放車輛，雖有人員受傷，不過送醫無礙。

新竹縣警察局交通隊透過新聞資料指出，經調查救護車當時正在執行救護勤務，車上載有傷患，並依規定開啟警示燈、警鳴器，有優先路權，不受紅綠燈指示拘束。

警方說，不過電動車駕駛依規定聽到警鳴器時，應先讓救護車先過，但卻疑搶黃燈直接通行，若因此未禮讓救護車通車，而發生交通事故，需要負責任，但詳細情形還需再釐清。

交通隊說，雖此案救護車不受紅綠燈指示拘束，但不代表救護車可以不注意往來的車輛以及行人的安全，若救護車駕駛未注意綠燈方向來車，可能有過失，不能因此而免責。（編輯：林恕暉）1130415