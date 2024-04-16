嘉義房仲涉刺死承租人 羈押半年15萬元交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市16日電）嘉縣呂姓房仲去年10月間與欲承租倉庫黃姓男子等4人起爭執、鬥毆，呂男涉持刀刺死黃男，檢起訴將行國民法官參審，羈押半年的呂男聲請停押，嘉院裁定15萬元交保、限制住居。

檢警表示，32歲從事房屋仲介的呂男及其父親，於去年10月17日晚上，與欲承租倉庫的白姓、高姓、黃姓等3名男子及1名未成年，在嘉義縣水上鄉1處倉庫前發生爭執、鬥毆。

檢警指出，衝突過程中，呂姓房仲涉嫌持短刀接續揮砍、刺擊黃男2下、白男1下，造成2人血流如注，黃男送醫急救仍宣告不治；白男經送醫急救後挽回一命。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

嘉檢於去年12月中旬偵結，依殺人等罪嫌起訴呂男，這起案件屬於故意犯罪因而發生死亡結果的情形，符合國民法官參與審判，案件移審後，呂男雖然坦承有丟棄證物短刀舉動，但其供述與其他證人所述有不符，嘉義地院仍裁定呂男繼續羈押。

嘉義地方法院指出，呂男日前聲請具保停止羈押，法官審酌犯罪情節、卷證資料，及呂男有固定住所，與家人同住、經濟狀況及資力、逃亡或串證可能性高低等，准予以新台幣15萬元交保，並限制住居以及自停止羈押日起限制出境、出海8個月。（編輯：郭諭儒）1130416