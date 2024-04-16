永和某高職緬甸僑生新店溪岸失蹤 新北警消搜尋

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（中央社記者高華謙新北16日電）新北市永和某高職4名緬甸僑生昨天相約到中正橋堤外（新店溪水岸）喝酒，其中2人一時興起游泳至對岸，未下水的板姓男子則在下水點等2人，但板男後來失蹤，警消持續搜尋。

新北市政府警察局永和分局初步調查，24歲板男、23歲坤姓男子、22歲黃姓男子與20歲徐姓女子4人都是某高職二年級同班同學，他們昨天晚間相約到中正橋堤外自行車道旁（新店溪水岸）喝酒、吃滷味，黃男與坤男一時興起，跳下新店溪比賽游泳到對岸（台北市），徐女與不諳水性的板男則在岸邊等待。

警方調查，等黃男、坤男游到對岸後，徐女自行從永福水門離去，板男則獨自在下水點等待黃男、坤男返回。

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不過，黃男、坤男從對岸走橋梁回到下水點，發現板男、徐女已不在現場，只看到板男背包，於是拿起背包後就到頂溪捷運站搭捷運，不過到捷運站才發現板男的衣服、褲子、鞋子、皮包、手機等物品都在背包內，驚覺有異，趕緊重回現場卻找不到板男，經通報老師後報警求助。

警消獲報後，已趕往水岸周邊與新店溪搜尋板男行蹤，不排除板男跳下水尋找同學蹤跡。（編輯：李錫璋）1130416