大鬧派出所與醫院 台中男涉妨害公務遭法辦

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（中央社記者蘇木春台中16日電）楊姓男子前天晚間因案件到台中第二警分局永興派出所詢問，卻在派出所內對員警比中指、潑水，他被逮捕聲稱手腕不適，戒護至醫院就醫又做出脫序行為，警方詢問後將他依法送辦。

有網友昨天在網路社群「社會事新聞影音」貼出影片，畫面中可見1名男子在衛福部台中醫院內鬧事，甚至在急診櫃台旁做出排尿動作，在場的員警與救護人員見狀大聲喝斥，引發網友議論。

台中市警察局第二分局今天表示，14日晚間8時25分45歲楊姓男子突然走進永興派出所，並向值班的謝姓警員比「中指」手勢，正當員警欲上前瞭解楊男來意時，楊男又突然以裝有水的紙杯朝員警潑灑，警方立即以妨害公務現行犯逮捕楊男。

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警方逮捕過程中，楊男自稱手腕處因上銬導致不適，需就醫治療，經警方派員戒護下前往台中醫院就醫，但楊男又在醫院內有脫序行為，他經檢查後無大礙被帶回派出所繼續接受偵訊。

警方查出，楊男於14日收到台中地檢署的執行命令，欲至派出所瞭解自己若不到場，是否會遭到地檢署通緝，卻因有脫序行為遭警方逮捕，警方全案詢問後將楊男依妨害公務罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1130416