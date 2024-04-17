通霄自小客涉違規左轉 撞飛騎士再波及待轉機車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）一輛自小客車今天行經苗栗縣通霄鎮台1線與坪頂路口涉未依燈號違規左轉，撞上直行重機並波及待轉區機車，重機騎士受傷送醫；警方調查現場駕駛均無酒駕，詳細肇責待釐清。

苗栗縣消防局指出，上午7時30分許接獲報案，通霄鎮台1線與坪頂路口發生車禍。獲報後，派遣人車趕往現場救護，發現1名男性倒臥路旁，他的頭頂、左腳踝有撕裂傷，傷者意識不清但對痛有反應，立即以頸圈及長背板固定，給予包紮止血後送醫救治。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

通霄警分局表示，陳姓女子（50歲）駕駛自小客車沿台1線北往東左轉時，與對向直行由溫姓男子（19歲）騎乘的大型重機發生碰撞，撞擊後重機又波及在待轉區由蔡姓男子（23歲）所騎乘的普通重型機車。

警方調查，事故現場駕駛酒測值均為零，根據路口監視器畫面研判，小客車駕駛陳女疑未等左轉燈號亮起即搶先通過路口，進而與沿台1線南往北行駛的重機撞個正著。詳細肇事原因及責任，待後續釐清。（編輯：戴光育）1130417