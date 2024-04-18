桃園立委候選人涉招待旅遊行賄 檢方偵結起訴

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（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園地檢署今天說，今年的立委選舉，桃園市第6選區葉姓候選人涉嫌招待旅遊行賄，年初遭搜索後以新台幣20萬元交保，全案日前偵結，依選罷法起訴葉男在內共6人。

桃園地檢署向媒體表示，在第11屆立法委員選舉期間接獲情資，桃園市第6選區葉姓立委候選人涉嫌招待旅遊行賄，經蒐證相關旅遊人員名單及行程資料後，今年1月8日執行搜索3處，並傳喚葉男及相關選民到案，訊後諭知葉男及楊姓金主兼幹部各以20萬元交保。

桃檢表示，葉男為求順利當選，與楊男等人謀議，由楊男出資支付旅遊費用，先於臉書發布舉辦「鄉親相愛樂活一日遊」的貼文，招攬並限定桃園市第6選區的選民參加，再於去年10月15日，招待142名選民至新北市八里區八里左岸公園、台北市中正紀念堂等地一日遊，並提供午、晚餐。

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桃檢表示，葉男在期間身著競選背心，向參加旅遊的選民揮手致意並發送文宣品，孫姓隨車服務人員也在遊覽車內發表「在此也是祝福葉博士可以高票當選，我不知道大家是不是都是支持葉博士的」等語， 要求選民投票支持葉男。

桃檢表示，全案經檢察官深入追查，近日就葉男等6人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之行求不正利益罪嫌，提起公訴。（編輯：李錫璋）1130418