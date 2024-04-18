台鐵員林站電梯又故障 3旅客受困14分鐘

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（中央社記者鄭維真彰化18日電）台鐵員林車站第1月台電梯今天上午8時許故障，3名旅客受困14分鐘，經消防員協助脫困；這部電梯1個多月來第2次故障，今年將汰換。

彰化縣消防局今天上午獲報，有2名女子及1名7旬老翁受困在員林車站第1月台電梯內，電梯卡在1、2樓層中間，消防員抵達現場後，使用鑰匙將電梯門打開，並以折疊椅子當腳凳，減少高低差，協助旅客脫困。3名旅客經詢問都沒有不適，隨即離開現場。

員林車站人員告訴中央社記者，電梯在上午8時37分不明原因故障，站務人員立即通報維修廠商及消防局，51分由消防員協助旅客脫困，目前這部電梯暫停使用，故障原因待廠商釐清。

第1月台電梯在3月15日也曾發生故障，造成8名旅客受困近40分鐘，事隔1個多月又故障。

員林車站表示，電梯每2週、每月、每季、每半年及每年都會排定不同程度檢測，近日才完成檢測保養，目前還不清楚故障原因，台鐵公司已核定更換設備經費，今年會汰換。（編輯：唐聲揚）1130418