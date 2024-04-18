黃琪詐騙孫鵬狄鶯夫婦30萬元案 一審判刑6月

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（中央社記者劉世怡台北18日電）曾詐騙前總統陳水扁的黃琪涉假冒名人秘書，向藝人孫鵬、狄鶯佯稱介紹律師處理兒子孫安佐官司，卻自寫訴狀，並詐30萬元。北院判黃琪6月徒刑，得易科罰金。可上訴。

全案緣於，孫安佐於民國107年1月間被控在美國網購槍枝零件，並因向同學聲稱將持槍朝學校射擊而遭逮捕，隨後於美國服刑238天後遭遣返，於107年12月11日入境台灣。士林地方檢察署依槍砲罪起訴孫安佐，案件最終由台灣高等法院判決公訴不受理確定。

檢方指控，孫安佐被美方遞解出境前夕，黃琪（本名黃照岡）打電話給孫鵬自稱藝人張清芳前夫宋學仁的秘書，佯稱可代為介紹律師處理孫安佐官司，獲孫鵬、狄鶯同意。黃琪找郭姓律師合作處理孫安佐案，但由黃琪代寫相關訴狀，再蓋上郭姓律師的印章，並向孫鵬夫婦收取新台幣30萬餘元的訴訟費用。

台北地檢署依違反律師法等罪起訴黃琪及郭姓律師。台北地方法院審理期間，傳喚孫鵬夫婦到庭。

台北地院今天宣判，依詐欺罪及違反律師法，判黃琪有期徒刑6月，得易科罰金，沒收22萬餘元；郭姓律師依違反律師法判處有期徒刑6月，得易科罰金，沒收8萬元。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1130418