律師幫助貪檢井天博收賄 判刑5年6月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北8日電）律師黃振銘收受活動費50萬元，幫助前檢察官井天博收賄，護航標購不良債權業者取回標金。更一審依貪污罪判處黃振銘有期徒刑5年6月，褫奪公權3年，最高法院日前駁回上訴定讞。

判決指出，王姓男子與吳姓男子於民國98年間出資投標鋼鐵公司的不良債權標售案，得標後交付押金新台幣2500萬元、履約保證金1360萬元給銀行。

王男等人懷疑鋼鐵公司邱姓負責人疑似隱匿、變賣資產，未依約辦理交割而遭銀行沒收押金、履約保證金，因此向高雄地檢署提告邱姓負責人損害債權罪，並委任前檢察官、律師黃振銘辯護。

黃振銘向王男等人表明與高雄地檢署檢察官熟識，能找配合的檢察官偵辦、起訴邱姓負責人，藉此向王男等人索取200萬元活動費，並先得手50萬元。

王男等人付款後見黃振銘未積極處理案件，為求盡速討回被沒收的押金、履約保證金，輾轉向時任雄檢檢察官的井天博（改名井樹華，潛逃被通緝中）尋求協助。

井天博向王男等人允諾能順利由其偵辦案件，並能起訴邱姓負責人，藉此向王男等人索取活動費、分案費共計165萬元得手。

黃振銘、井天博謀議以「後案併前案」方式，順利把案件分由井天博偵辦，並起訴邱姓負責人。王男等人據此聲請仲裁，並領回押金、履約保證金。檢調接獲井天博收賄情資，清查地檢署分案情形，全案曝光。

一審的高雄地方法院認為，黃振銘是井天博收受165萬元賄款的共同正犯，依貪污治罪條例的不違背職務收賄罪判處黃振銘有期徒刑8年，褫奪公權4年。經上訴，二審的台灣高等法院高雄高分院認為一審判決無違誤，仍維持原判。黃振銘上訴三審，最高法院撤銷發回更審。

高雄高分院更一審認為，全案事證只能證明黃振銘收受的50萬元活動費，是協助案件分由井天博偵辦的代價，並幫助井天博收取15萬元分案費；但沒有積極證據認定井天博與黃振銘共同收取活動費、分案費165萬元，原審判決認定事實、適用法律有誤，因此撤銷原判決改判。

更一審審酌黃振銘是執業數十年律師，卻嚴重影響司法信譽，犯後一再飾詞否認犯行，依幫助犯有調查、追訴職務的人員違背職務收賄罪論處，判處黃振銘5年6月徒刑、褫奪公權3年，並沒收犯罪所得50萬元。

黃振銘不服判決，提起上訴。最高法院認為，原判決認事用法無違誤，調查完備，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1130308