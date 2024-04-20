看守所個管師幫受刑人夾帶香菸 判刑1年4月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北20日電）吳姓男子任苗栗看守所個案管理師期間，助受刑人夾帶香菸入所，案發遭解聘。一、二審均依貪污治罪條例對非主管事務圖利罪，判處吳男1年4月徒刑，日前最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，吳男自民國108年4月起與法務部矯正署苗栗看守所簽訂臨時人員勞動契約，擔任所內的個案管理師（案發後已解聘），負責協助推動毒品犯處遇及社會復歸轉銜等業務，為有法定職務權限的公務員。

吳男接受劉姓受刑人的林姓友人請託，於111年2月至5月間，陸續自外界購買香菸，並夾帶進入看守所轉交給劉姓受刑人，或利用不知情的同事轉交給劉姓受刑人；林男則分2次匯款共計新台幣5000元給吳男。

一審苗栗地方法院審理期間，吳男坦承犯行；吳男辯護人表示，吳男未從中獲利，且因此遭羈押4個月，已深受警惕，符合情輕法重的狀況，請求依刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑，並給予緩刑。

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一審認為，吳男行為影響監所管理秩序，審酌吳男於偵查中自白犯行，圖利金額於5萬元以下，得依貪污治罪條例規定2次減刑，法定最低刑度為1年3月，已大幅降低，無情輕法重之憾，因此判處有期徒刑1年4月，褫奪公權1年。

吳男提起上訴，二審由台灣高等法院台中高分院審理。二審認為，一審判決無違誤，仍維持原判。吳男不服判決，上訴三審，最高法院認為，原判決量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1130420