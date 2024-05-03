5億高中生案辯論終結 夏男稱自由意識下決定結婚

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）賴姓男高三生案，台中地院今天辯論終結，夏男指和賴男在自由意識下決定結婚，若判有罪是迫於輿論，他在庭上多次激動回應，還對法官說「很好笑」。案件將於6月28日宣判。

賴姓高三生剛滿18歲，生父死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元，生父去年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男在夏男住處墜樓亡。

台中地檢署去年6月21日偵結，在同婚部分依偽造文書罪嫌起訴夏男。台中地院今天再度開庭進行辯論終結。對於2人是否有感情基礎以及結婚真意為何，檢辯有不同見解。

夏男在庭上多次激動回應，審判長和檢方問的問題都一樣，當審判長詢問為何辦不動產見證契約後，還與賴男連繫，夏男說「妳講這個就很好笑了！」，夏家以土地開發為業，拜訪客戶都是一樣的角度。

夏男指出，3月他就有結婚想法，也可感受到賴男有同樣想法，婚前2人時常在賴家見面，當時他怕影響地政士考試，不想進展太快。且因同婚為少數恐會有阻力遭到反對。當賴父去世後，他詢問並經賴男同意，2人可作主才登記結婚，強調有請賴男查詢同性婚姻。

夏男說，2人想「共同經營生活」而登記結婚，認為感情基礎無法量化，要多深才能結婚，只因此事未與家人提及，導致有理說不清。2人在自由意識下結婚卻遭別人檢視，並無侵害國家法律，只因傾害少數人利益。正義不應該建立在別人的不正義上。

夏男指出，事情因賴男過世而起，若賴男沒有死，結果是否不一樣，2人依法登記結婚，若因此有罪，則是迫於輿論的判決，而非尊重2人意識的判決。

檢察官則認為，台灣是社會開放的國家，同性婚姻合法，結婚是有感情基礎、以共同生活為目標，彼此必須有愛情、喜歡的感覺。

檢察官舉例，農業社會的父母之命、媒妁之言或因宗教信仰配婚及透過仲介的異國婚姻，以上雖無感情基礎，雙方也有結婚儀式，但是夏、賴卻都沒有。

檢方認為，賴男剛喪父心痛哀傷，若無人刻意慫恿，不會急著想結婚，賴男無同性傾向。夏男事先準備結婚書約是有預謀，賴男涉事未深、懞懂無知，賴母為大陸籍又遭家族排擠，夏男遂以結婚可解決原生家庭壓力哄騙賴男相信。

檢察官指出，夏男在偵查過程中都稱結婚為「共同經營生活」，刻意使用法律用語有備而來，種種跡象顯示假結婚。主張夏男毫無悔意，要求量處適當之刑。

夏男律師認為，賴男自願和夏男結婚，夏男並未對他脅迫，結婚動機並非是民法上結婚的要件，希望若認定有罪，請求得處易科罰金之刑。審判長當庭諭知，今年6月28日宣判。（編輯：郭諭儒）1130503