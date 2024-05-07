新北警局公關不滿遭馬見漠視起紛爭 和解收場

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（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市警察局公關室主任黃碩傑日前疑似因向無黨籍議員馬見Lahuy．Ipin打招呼未獲回應，私下向同事抱怨要找人「處理」。引爆府會紛爭，經警局長居間協調，兩人已和解。

據了解，黃碩傑當天在議場外向馬見Lahuy．Ipin打招呼，但疑因馬見不理會而情緒受挫，於是來到警衛室時向他人表達不滿並自言自語要找人「處理」，這句話後來傳到馬見耳裡，引爆爭議。

馬見表示，他3日就到警察局了解這件事，並向警察局長廖訓誠表達不滿，就在廖訓誠居間協調下，接受黃碩傑道歉、和解。他周六、日上山打獵，6日才知有人向媒體爆料，他昨天下午回到議會，廖訓誠也再度帶黃碩傑向他道歉。

馬見今天上午接受媒體採訪時重申，他聽不懂台語，但黃講「要找人給我ㄌㄨㄥ」，應該是不好的事，他對此沒有很大情緒，但要讓局長知道這事情很嚴重，特別是身為警察應該是要做行為典範而非錯誤示範。

他表示，他今天和黃碩傑站出來，就是因為媒體說他們有長期恩怨。他強調，他們沒有私交，有正常業務上往來，他去年任警政小組召集人，常跟他做警政議題討論，可以理解公務員面對議員多少有情緒反應，可以理解都是人情之常。

兩人還在媒體前上演握手和解的動作，黃碩傑表示，針對上週失言，他已向馬見致歉並自我檢討，感謝對方接受道歉，他已向警察局自請處分，未來除了更用心工作。

新北市長侯友宜今天在市政行程時接受媒體聯訪，特別針對黃碩傑和馬見的紛爭表示，「同仁在對外公開的發言如果有不當之處，警察局就會去查處，該處分就處分，我希望我們面對所有的議員，我們都要給予尊重」。（編輯：林恕暉）1130507