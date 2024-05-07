德籍男太魯閣天祥失聯 警消組搜救隊搜尋

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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）德籍男子Ralf Klausnitzer 3月底太魯閣天祥地區失聯，新城警方接獲報案接連前往天祥一帶山莊、景點搜尋均無所獲，近期將結合太管處、警消等共組搜救隊進行搜尋。

花蓮縣警察局新城分局今天表示，0403強震前的4月2日接獲報案，經查德籍男子3月25日投宿花蓮市旅社，隔天上午9時許至太魯閣天祥地區遊玩。

警方透過急難救助管道，取得當事人德國手機門號通聯記錄，發現自3月26日直到地震發生前的4月3日上午7時多，均在秀林鄉天祥地區，研判男子可能在天祥地區失蹤。

新城警分局指出，除訪查轄區旅宿業者，先後在4月15、17、29、30日，以及5月7日前往天祥地區山莊、工寮、空屋、綠水步道、文山溫泉、白楊步道等可能前往景點，但均無所獲。

花蓮縣議會昨天開議有議員質詢「是否0403地震失聯者」，花蓮縣消防局長吳兆遠說明，德籍男子3月29日就失聯，非地震災害相關。

德籍男子的友人也在臉書各社群貼文尋人，50多歲的Ralf Klausnitzer是名學者，3月到淡江大學演講，離台前到花蓮旅遊，3月26日搭乘302公車前往太魯閣國家公園，自3月29日起失聯。依警方調閱錄影，最後一次現身位置在某廟宇，推測天祥路段上的祥德寺。新城警分局呼籲，民眾有任何發現，撥打110電話或向新城分局報案以利搜救。（編輯：孫承武）1130507