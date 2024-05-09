高醫遭恐嚇放危險物 警追查電子郵件IP緝兇

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（中央社記者洪學廣高雄9日電）高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天收到網路恐嚇信，內容威脅要到醫院放危險物品，院方因無法判別惡作劇或蓄意犯案，提醒各單位警戒。警方則已鎖定特定帳號IP全力追查。

高醫今天收到一封網路恐嚇信，內容恐嚇要到醫院放置危險物品，院方除已向轄區高雄市政府警察局三民一分局十全派出所報案，也提醒各單位主管即日起保持警戒，每天進行安全巡檢，留意是否有可疑物品跟人士。

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三民一分局則指出，上午9時20分接獲高醫報案，指遭人寄發電子郵件聲稱裝危險物品。警方協同刑事警察大隊科偵隊組成專案小組，調閱郵件IP位址，目前已鎖定可疑郵件帳號的IP位址，全力追查偵辦。

警方同時派遣轄區十全所、偵查隊等警力偕同醫院警衛人員共同針對院內各個區域全面仔細搜查，目前未發現任何不明物品，將持續加強院區安全維護，防制事故發生。（編輯：謝雅竹）1130509