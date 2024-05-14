保三破鐵觀音茶藏千萬K毒 認證碼防遭黑吃黑

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（中央社記者張已亷高雄14日電）警政署保三總隊二大隊去年底在嘉義市區查獲行動運毒車交易毒品，在車上的「鐵觀音茶葉袋」查扣包裝K他命重逾10公斤。且毒販竟利用QR CODE認證碼防遭「黑吃黑」。

檢警經5個多月來追查，近期將幕後翁姓主嫌3人依毒品罪嫌法辦。掌控販毒情資的保安警察第三總隊第二大隊今天透露，「鐵觀音茶葉袋」包裝毒品K他命，內層真空袋另有QR CODE認證碼，研判販毒集團為防遭「黑吃黑」，事先以認證碼作為毒品交易信號，確保毒品純度與價格，但種種作為仍躲不過警方法眼，市價千萬元毒品在流入市面前成功被查獲。

保三警方接獲情資以翁嫌為首販毒集團，長期於嘉南地區販售毒品中下游藥腳，會同嘉義縣、高雄市、台南市，以及台東縣警方共組專案小組，全案報請嘉義地檢署指揮偵辦。

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檢警跟監蒐證，去年11月12日發現販毒集團成員駕駛行動運毒車出沒嘉義市區，在嘉義市西區一處路口持搜索票攔停車輛喝令駕駛下車受檢，當場車內緝獲「鐵觀音茶葉袋」包裝K他命10包(毛重10.143公斤)、真空封膜機1台、封膜袋數包等證物，逮捕駕駛吳嫌到案。

檢警循線追查毒品來源，自今年1至4月分別在台南、嘉義地區逮捕翁姓主嫌、鄭姓同夥到案，起獲大麻花毒品1包(毛重184.4公克)、毒品咖啡包等證物，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送嘉檢偵辦。（編輯：孫承武）1130514