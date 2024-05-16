傾倒營建廢棄物危害保育窪地 竹檢起訴16人

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（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）保安警察第七總隊今天說，查獲不肖業者在寶山鄉山坡保育窪地傾倒事業廢棄物，將幾乎落差3層高山谷填平，不法利得達新台幣1.5億元，新竹地檢署偵結起訴16人。

內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊今天發布新聞稿指出，日前查獲不肖業者將新竹縣寶山鄉山坡保育窪地視為聚寶盆，非法回填事業廢棄物牟利，行為囂張。

警方表示，以朱男為首的朱姓家族環保清運業者，覬覦房市熱潮帶動廢棄物清除商機，從民國111年7月起以家族經營領有合法廢棄物清除許可的2家公司、以及未領有許可的1家環保公司，藉以承攬桃竹苗地區事業廢棄物清除業務。

警方說，朱姓環保清運業者將廢棄物載至寶山鄉非法設立的分類處理場進行分類處理後，尋找偏僻鄉間的土地，假借整地名義，卻進行棄置廢磚塊及營建剩餘土石方，以此牟利。

警方說，經現地開挖除發現大量回填土石、磚瓦外，也有廢塑膠、廢木材等營建事業廢棄物，非法回填體積逾4萬立方公尺，將幾乎落差3層樓高山谷填平，不法利得達1.5億元。

警方表示，訊後朱男遭聲押獲准，並將涉案車輛及機具、財產皆全數查扣，案經新竹地檢偵查終結後共起訴16人。

保七總隊第三大隊指出，地主應善盡土地管理人責任，業者也應遵守環保法規，一旦遭查獲非法棄置廢棄物，需將廢棄物妥善清除處理、將污染場址復原外，恐面臨最重5年刑責，並得併科最高1500萬元罰金。（編輯：方沛清）1130516