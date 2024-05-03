合法掩護非法 警破獲環保蟑螂犯罪集團送辦30人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北3日電）呂姓清運公司負責人涉以合法掩護非法，與廢棄物業者合謀，以跑空單方式向地方環保單位申報處理廢棄物，實則讓業者亂丟建築廢棄物，警方循線逮捕呂男等30人送辦。

警政署保安警察第七總隊今天發布新聞資料，日前接獲情資，新北市八里區發生有人亂丟廢棄物案，導致附近環境髒亂及惡臭，認為破壞國土環境，並影響民眾健康，與新北市環境保護局等單位組專案小組偵辦。

警方歷經數月調查、蒐證發現，掌握以70歲呂姓主嫌為首犯罪集團涉重嫌，呂男為清運公司負責人，因領有廢棄物再利用許可證，主要是招攬清除、處理及申報等業務。

警方查出，呂姓男子從民國108至111年間，涉嫌偽造車輛軌跡（GPS）蒙蔽環保機關查核，並與272處廢棄物業者合謀，透過跑空單方式，協助雙北地區的營建工地、拆除工程等業者，向地方環保機關申報解除列管廢棄物，事後再由業者隨意丟棄建築廢棄物。警方初估呂姓男子從中賺取不法獲利新台幣5000萬餘元。

警方專案小組經蒐證多月，日前見時機成熟，會同新北市環保局等單位赴新北市樹林區、台北市士林區等地，搜索涉案廠商、涉嫌人住所，查扣押帳冊等物，並循線逮捕呂姓主嫌等30人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警詢後依涉違反廢棄物清理法，把呂姓男子等30人移送士林地檢署偵辦。警方為追查犯罪所得，已向士林地方法院聲請扣押犯嫌名下財產5000萬元獲准。

保七總隊表示，呼籲環保清潔業者勿鋌而走險，把受雇清除廢棄物，以不法方式任意棄置排放污染環境，除面臨刑責，犯罪所得會全數追徵。民眾發現有任意堆棄置、排放廢棄物污染環境，可向當地環保局檢舉。（編輯：張銘坤）1130503