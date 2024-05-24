林正二棄保潛逃 家屬證實112年初病逝中國

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）前親民黨立委林正二因貪污罪被判刑14年，入監前棄保潛逃。家屬和親友證實林於去年1月病逝中國，因無法取得死亡證明，骨灰尚在中國，家屬暫時在台東山區佛堂安置靈位。

林正二因多起貪污罪和賄選罪，合計被判刑73年8個月，應執行14年，台中地檢署於民國109年6月間通知入監，未料林正二多次通知未到案，110年7月發布通緝。

林正二棄保潛逃後台東政壇傳出他偷渡到中國福建，他的多名友人也表示在福建見過他，去年初政壇傳出林正二病逝。

日前中央社記者向林正二的妻子、弟弟、女兒求證，均表示，林正二已於去年春節期間病逝中國。他弟弟表示，去年1月22日年初一接到中國那邊訊息，告知林正二於浴室忽然身體不適，緊急送醫後仍不治，接著以COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情死亡處理，中國當時疫情嚴峻且醫療量能不足，未詳細驗明死因即火化，也未開立死亡證明，因此當時骨灰無法返台。

林正二的女兒表示，父親過世後，她有到中國奔喪，至於後續都由長輩處理。

林正二的妻子表示，林正二過世後原本骨灰要帶回台灣，因當時沒有死亡證明無法帶回，於是先在台東佛堂設置靈位，讓親友祭拜，原想在今年2月間將骨灰帶回來，但因還有一些困難，暫時無法取回。

記者查詢戶政、地檢署、警方和海巡等單位均表示，尚未接獲林正二過世的訊息，高檢署通緝要犯資料查詢系統顯示林正二尚在通緝中。

台中地檢署表示，林正二目前尚在通緝中，因牽涉個資，無法回答其他問題，家屬如有問題可和台中地檢署聯絡。（編輯：方沛清）1130524