提告國語日報確認捐助法律關係存在 教育部敗訴

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（中央社記者林長順台北29日電）教育部認定國語日報社屬於政府捐助的財團法人，國語日報社不服提行政訴訟，教育部敗訴確定，提民事訴訟，請求確認捐助法律關係存在事件，台北地院今天判決教育部敗訴，可上訴。

教育部主張，為執行推行國語政策，省國語會依教育部「37年訓令」，由政府全部出資，民國37年10月1日完成國語日報社營利事業稅籍登記，45年由省國語會主導，暫時以公產作股設立國語日報公司，以及49年改組迄今，各階段的國語日報社均為政府全部出資、經營、捐助的事業機構。

國語日報表示，國語日報社於49年2月17日設立登記時，由屬於私法人性質的國語日報社公司全體股東共同捐助成立，未曾接受原告或任何行政機關的捐助，所以國語日報社是由私人捐助設立的財團法人，與教育部之間自無捐助關係存在。

台北地方法院指出，國語日報縱源於教育部挹注資金，並由政府提撥器材而成立，但於38年間因經費不足，將全數資產清算後用於清理債務及資遣員工，所挹注資金已不存在，國語日報其後也未再借用政府房地營運。

北院表示，國語日報社是由方師鐸等17名股東出資設立，並非由教育部設立，至為明確。

北院指出，教育部主張國語日報自創辦至法人成立時期 均由國語會人力及經費支持，人事、財務、業務等重大事項也均經國語會常務委員會決議，且國語日報董事多數為國語會或具有官方背景，但不能以人事等組織運作或行政的監督事實，認定資金的來源為政府。

北院認為，國語日報社非屬政府捐助的財團法人，教育部確認其與國語日報社之間捐助的法律關係存在無理由，判決駁回，可上訴。（編輯：戴光育）1130529