自小客追撞垃圾車 苗市清潔員差10秒躲過一劫

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗市1輛垃圾車執行勤務時遭後方自小客車高速追撞，所幸清潔隊員約在10秒前下車幫忙收取路邊家戶垃圾，躲過一劫。警方調查，肇事駕駛無酒駕情事，疑未注意前方路況釀禍。

苗栗警分局今天表示，這起事故發生在昨晚7時20分許，由劉姓男子（35歲）駕駛的自小客車沿苗栗市復興路二段北往南直行，不明原因追撞正在執行收垃圾勤務的垃圾車，南苗派出所獲報到場，立即協助管制疏導交通，劉男因左胸、大腿疼痛，由消防隊救護車協助送醫，暫無大礙。

根據垃圾車行車記錄器影像，自小客車幾乎沒有煞車，猛力追撞垃圾車，自小客車車頭嚴重損毀，垃圾車後方掛載的廚餘桶也傾倒，廚餘湯汁灑落一地，所幸原本站在車尾操作的清潔隊員於事發10多秒前下車幫忙收取路邊家戶垃圾，逃過一劫，否則後果不堪設想。

警方表示，事故發生時，清潔隊員及附近居民被突然其來的撞擊聲響嚇了一大跳，肇事駕駛劉男自行從車內脫困，一度聲稱「沒有看到」，清潔隊員認為垃圾車執勤中有播放音樂、開啟黃色警示燈，且道路僅雙向2車道，怎麼會看不到，直呼太離譜。

警方指出，劉男經酒精檢測未有飲酒情形，詳細事故原因尚待調查釐清，另呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，以確保自己與他人生命財產安全。

苗栗市長余文忠獲知消息，今天特別攜帶蘋果到清潔隊慰勞員工辛勞、壓驚，希望往後執行公務都能平平安安。（編輯：戴光育）1130529