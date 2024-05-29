公私協力反詐欺 張榮興：將集中能量打詐

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）警政署刑事局今天舉辦反詐音樂及插畫展，盼促公私協力齊反詐欺，署長張榮興說，上任首重打詐工作，未來重點將要求警方識詐工作要更精準宣導，並聚焦強力打擊幕後操控黑道。

警政署刑事局今天舉辦「悅然紙上 反詐表揚」音樂會暨插畫展活動，行政院政務委員林明昕、警政署長張榮興、刑事局長周幼偉都親自到場表揚協助攔詐有功的「識詐高手」。

林明昕致詞表示，希望透過音樂和插畫等創意活動方式，將防詐騙訊息傳遞給大家，讓反詐種子深植民心，達到減少接觸、誤信和受害成效，希望透過公私協力模式，統合政府和民間的力量，讓打詐工作更向前推一步，也期待立法院盡快通過打詐4法，盼今年底前順利推動打詐2.0活動綱領。

張榮興也表示，這項活動特別具有意義，看到部分插畫都是警察的作品，他們將打詐意念融入插畫作品，別具特殊意象。話鋒一轉，談及自己上任後最重要工作就是打詐，且民眾現在對詐騙的厭惡感約達45%，仍屬於高峰期，希望透過各部會齊心合作阻詐。

他指出，警政署未來會將詐騙手法朝分齡、分眾方式進行深入宣防，並強力重點打擊源頭或幕後黑手，務必要讓人民有感。

張榮興表示，識詐打詐工作都非常重要，但應更精準投放、更深入打擊，將請刑事局彙整重點素材，讓員警依循宣導；同時，精簡疊床架屋的工作，基層執行才更有效率，更集中能量打擊詐騙。

今天活動也邀請多名力挺政府打詐的公眾人物到場響應，包括楊應超、黃世聰、賴憲政、胡睿涵和胡立陽；此外，謝金河、陳斐娟、李永年也錄製呼籲防詐影片提醒民眾。

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刑事局透過新聞稿表示，警政署為落實總統賴清德「將打詐列為最優先施政的重點項目」政策，除全力配合行政院推動打詐新4法修法工作外，更於新內閣上任後，迅速邀請共同辦理識詐工作的17個中央部會，以及金融業、電信業、物流業、超商業等各大民營機構，一起參加此次反詐欺音樂會。

同時，活動也表揚在各地堅守崗位、持續努力攔阻及打詐的夥伴們，並盼能拋磚引玉吸引更多優秀人士一起自發投入攔阻、打詐工作。（編輯：張銘坤）1130529