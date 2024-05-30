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跨性別者申請女變男無手術證明遭拒興訟 法院判決勝訴可變更

2024/5/30 12:51（5/30 13:12 更新）
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跨性別者尼莫赴戶政事務所申請性別由女變男遭拒而興訟，台北高等行政法院30日判尼莫勝訴，可將性別變更為男性。（圖取自Pexels圖庫）
跨性別者尼莫赴戶政事務所申請性別由女變男遭拒而興訟，台北高等行政法院30日判尼莫勝訴，可將性別變更為男性。（圖取自Pexels圖庫）
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（中央社記者劉世怡台北30日電）跨性別者尼莫赴戶政事務所申請性別由女變男遭拒而興訟，台北高等行政法院今天判尼莫勝訴，令戶政所就尼莫的申請將性別變更為男。可上訴。

台北高等行政法院判決撤銷戶政所原處分，戶政所應對原告民國111年6月27日提出戶籍身分登記性別應予變更之申請，應作成原告性別登記變更為男性的行政處分。

台灣伴侶權益推動聯盟透過臉書（Facebook）指出，這是台灣第一起跨性別

跨性別小百科

目前最廣被接受的定義有：

  • 在出生時根據其性器官而被指定了某個性別，但是卻感覺到那個性別是對他們的一種錯誤或不完整的描述的人
  • 對其出生時被指定的性別感到無法認同的人

資料來源：行政院性別平等會「各國跨性別登記制度」研究

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男性，在未手術情況下要求變更性別登記的判決；律師謝孟釗到庭聽判，表示高度肯定法院看到跨性別者不同的生命處境，沒有強求尼莫另行接受醫療鑑定。

謝孟釗說，期待台北市信義區戶政事務所能夠尊重跨性別者權利與本件判決，不再上訴，讓尼莫早日完成換證。

尼莫案為跨性別者申請變性無手術證明興訟第二例，第一例的小E申請性別由男變女，台北高等行政法院判決小E勝訴，因戶政單位未上訴而勝訴確定，小E已成功改性別。

尼莫案於今天上午10時30分宣判，截至中午為止，台北高等行政法院尚未提供判決理由。（編輯：蕭博文）1130530

#戶政所
#跨性別
#台北高等行政法院
#尼莫
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