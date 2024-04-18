瑞典通過新法 合法變性年齡18歲降到16歲

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（中央社斯德哥爾摩17日綜合外電報導）瑞典國會今天通過備受爭議的法律，將合法變性的最低年齡從18歲降至16歲，並讓取得手術干預的途徑變得更為簡單。

法新社報導，這項法案在349席的瑞典國會以234票贊成、94票反對通過。

雖然瑞典1972年已率先引進合法的性別重置，但這項旨在允許所謂「自我認同」並簡化程序的提案，仍引發了激烈論辯。

保守派總理克里斯特森（Ulf Kristersson）承認在這個問題上屈服於黨員壓力之後，相關論辯讓他的聲譽受損。

代表執政保守派溫和黨（Moderate Party）的議員胡爾特伯格（Johan Hultberg）告訴國會：「絕大多數瑞典人永遠不會注意到這條法律已經改變，但對於許多跨性別者來說，新法律產生了巨大且重要的變化。」

除了降低年齡，新法也意在讓變性更加容易。

瑞典女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別者、酷兒和雙性人權利聯合會（RFSL）主席彭卡拉（Peter Sidlund Ponkala）告訴法新社：「現在這樣的過程非常漫長，在瑞典，改變你的法定性別可能需要長達7年的時間。」

兩項新法將於2025年7月1日生效：一項規範變性手術程序，另一項則是規範與修訂戶籍性別相關的行政程序。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130418