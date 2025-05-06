輔大醫院火警引虛驚 疑斷層掃描室空調故障釀禍

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（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市新莊區輔仁大學附設醫院今晚6時許發生火警。警消獲報到場僅發現白煙及燒焦味，並無火勢，警消查看疑似斷層掃描造影室空調故障釀禍引虛驚。火警原因待查。

警消今晚獲報輔大醫院急診室發生火警，消防局出動20車、66人前往搶救，為緊急疏散病患，還一度在現場設置集結區，但經查看並未發現火勢。

警消初步了解，疑似斷層掃描（CT）造影室的空調故障引起，空調出風口冒出濃煙後，即啟動院內消防系統即時自動警報，同步切斷儀器電源、關閉造影室周邊防火門與降下鐵捲門，完成區域封鎖作業。

輔大醫院表示，院方機電人員陪同消防局長陳崇岳與大隊長曾天柔等人，巡檢1、2樓所有管線及管道間，確認無煙竄流，並依規定程序迅速疏散造影室內病人與陪同家屬，啟動現場應變處置機制。

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輔大醫院表示，現場無明火產生、無人員傷亡，造影室已依照安全規範暫停使用，完成通風與降溫，將通知廠商進行設備檢修，火警原因待消防鑑識釐清。

輔大醫院強調，院內醫療作業正常運作，急診服務未受影響，醫院將全面檢視造影設備與電力系統安全性，強化火災預防措施，以確保院內環境安全無虞。（編輯：林恕暉）1140506

新北市新莊區輔仁大學附設醫院6日晚間發生火警，警消初步了解，疑似斷層掃描（CT）造影室的空調故障引起，現場無明火產生、無人員傷亡。（輔大醫院提供）中央社記者王鴻國傳真 114年5月6日