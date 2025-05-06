多倫多台灣美食巡迴講座 復刻經典辦桌菜傳遞文化

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（中央社記者胡玉立多倫多6日專電）多倫多僑界期盼的年度盛事之一—台灣美食國際巡迴講座，昨晚由知名主廚溫國智和主廚助理陳瑞昌聯手復刻經典辦桌菜色，端出4道台灣料理，與會者有如一夕回到台灣美食故鄉。

主辦台灣美食國際巡迴講座的加台經貿文化交流協會會長莊博雄向中央社表示，協會希望促進加台雙邊經濟文化交流，也讓更多人知道台灣的好。今年除了向僑界友人示範展演美食，次日還將首度跨向多倫多大學，向該校士嘉堡校區40多位餐飲研究所學者示範台灣鹽酥雞、素糖醋排骨及調配珍珠奶茶，讓國際友人透過實作了解台灣道地美食文化。

台灣美食國際巡迴講座昨晚示範的4道料理分別是「金牌一刀東坡肉」、台式辦桌菜經典菜色「翡翠鮮蝦石榴包」、辦桌菜第1道必出的「炸鮮蝦三明治」及九份芋圓玫瑰嫩仙草，道道令人驚豔。

溫國智從事廚藝工作35年，曾獲中華民國十大傑出青年及世界級廚藝競賽冠軍等多項榮譽；其自創美食品牌每天更新短影音作菜影片，經常破百萬至千萬流量。溫國智歷年來多次接受僑委會聘任巡迴講座示範主廚，走訪世界各地推廣台灣美食。這次將走訪美、加、巴西、巴拉圭、智利等地。

談到自己接下巡迴展演工作的初衷，溫國智說，早年廚師從事餐飲工作生活困苦，但做出興趣後，做菜已成使命感，希望可以幫助國際處境困難的台灣，以不帶任何紛爭的台灣美食，傳遞台灣的美好；希望藉由美食推動世界各地友人到台灣觀光旅遊，「感受什麼是台灣最美的風景」。

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駐多倫多辦事處長梁毅鵬也在致詞時感性表示，食物不只是食物，它代表悠久深刻的文化歷史、對家人朋友的溫暖熱愛以及對古今中外東西不同文化的包容。台灣美食文化強調對品質、精確、創新的要求與追求，和台灣的科技一樣在世界發光發亮。食物說的是累積多年的悲歡離合與酸甜苦辣故事，這場台灣美食國際巡迴講座其實是場文化盛宴。

多倫多文教中心和多倫多台貿中心也趁美食國際巡迴講座的舉辦首度攜手合作，於現場推廣台灣日前參與加拿大國際食品展「Taiwan Select」的諸多台灣優質產品。（編輯：田瑞華）1140506

台灣美食國際巡迴講座5日晚間在多倫多舉行，示範的料理革有「金牌一刀東坡肉」、「翡翠鮮蝦石榴包」、「炸鮮蝦三明治」。中央社記者胡玉立多倫多攝 114年5月6日

多倫多文教中心、多倫多台貿中心趁著5日晚間舉行的多倫多台灣美食國際巡迴講座，首度攜手合作。右為文教中心主任藍柏青，左為台貿中心主任周之蓉。中央社記者胡玉立多倫多攝 114年5月6日

台灣美食國際巡迴講座5日晚間在多倫多舉行，是多倫多僑界期盼的年度盛事之一。中央社記者胡玉立多倫多攝 114年5月6日