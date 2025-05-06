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梅爾茨當選德國總理 5/7凌晨宣誓就職[影]

2025/5/6 22:42（5/6 23:00 更新）
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德國國會6日舉行總理投票，基民盟主席梅爾茨（左2）在第二輪投票當選新任德國總理。（美聯社）
德國國會6日舉行總理投票，基民盟主席梅爾茨（左2）在第二輪投票當選新任德國總理。（美聯社）
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（中央社記者林尚縈柏林6日專電）德國國會今天舉行總理投票，基民盟（CDU）主席梅爾茨（Friedrich Merz）在第二輪投票順利取得325票支持，跨過法定絕對多數門檻，正式當選新任德國總理。

梅爾茨在稍早舉行的第一輪投票中，僅獲310票，未達316票門檻，成為德國憲政史上首位第一輪投票未當選的總理人選。

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新一屆執政聯盟由基民盟/基社盟（CDU/CSU）與社民黨（SPD）組成，在國會擁有328席。梅爾茨已正式接受當選，接下來將直接前往德國總統官邸貝爾維尤宮（Schloss Bellevue），由聯邦總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）頒發任命書，完成法定程序後，預計於晚間6點（台北時間7日凌晨0點）返國會宣誓就職。

包括17位聯邦部長在內的新內閣也將在今晚一併宣誓上任。（編輯：高照芬）1140506

#社民黨
#國會
#梅爾茨
影片來源：Bundespräsident Steinmeier
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