兄弟檔主持超驚險 李銘忠騎車打滑李銘順逆向行駛

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（中央社記者洪素津台北6日電）兄弟檔李銘順、李銘忠一起主持公視最新實境節目，兩人同感體力不如從前，拍攝過程中也有驚險部分，包括李銘忠從合歡山騎車下山時不小心打滑；李銘順則分享不小心逆向行駛。

李銘順、李銘忠一起主持公視全新實境節目「歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機」，李銘順、李銘忠今天出席媒體茶敘，穿上節目裡的帥氣工人服，分享歷時30天的騎車壯遊全台之旅，揭祕前往高雄、澎湖、小琉球、彰化和台東等地的動人故事。

李銘順、李銘忠在記者會坦承體能上都不如以往，李銘順被老婆范文芳提醒要小心參與節目，「她說我沒有像以前一樣靈活」，自己也有察覺做運動時關節等地方會痛，所以面對、調適很重要，跟身體一起共存。

李銘忠則覺得體力斷崖式下降，過去拍電影時，排練1小時的武打戲後就去吐，有發現腳沒有以前抬這麼高，重訓也沒法跟以前一樣的強度，但兄弟倆慶幸彼此都有堅持運動，也很愛玩，心情維持年輕很重要。

兄弟倆也談到拍攝驚險的過程，李銘忠透露自己不小心切到手指，鮮血直流，還有一次從合歡山騎車下山時，有段路較窄、轉彎多，下著大雨又有許多大貨車經過，他突然煞車不及，機車打滑，還好有驚無險。

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李銘順則因習慣右駕，在台灣騎車時一度逆向駕駛，他強調當時真的是不小心，還好現場路況也很安全。

環島過程中，兄弟倆體會到台灣人濃濃的人情味，大家都熱情幫忙，李銘忠直呼：「幫我們七嘴八舌討論很有趣，本來10分鐘可以完成的事，因為人情味半小時才完成」。（編輯：黃名璽）1140506