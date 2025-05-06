與未成年少女發生關係 男輔導員遭判緩刑5年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）雲林縣某社福機構吳姓輔導員在輔導少女時，明知對方未滿14歲竟發生關係，新竹地方法院認為，考量吳男自首且雙方有男女朋友情愫，依妨害性自主罪判刑2年、緩刑5年。

新竹地方法院判決書指出，吳男數年前在雲林縣某社福機構輔導少女並發展成為男女朋友關係，吳男明知對方未滿14歲，性自主決定權尚未成熟，竟與少女發生關係，性交得逞共8次，後來吳男自首。

判決書表示，吳男行為侵害少女身心健全成長權利，也導致少女家長得知此事後承受精神痛苦；不過後來吳男透過辯護人協助表達願意彌補少女與家屬，雙方調解成立，被害人家屬也願意給吳男改過自新及減刑機會。

透過 Google News 追蹤中央社

法官認為，吳男展現悔悟心意，加上少女不否認與吳男當時為男女朋友關係，因此證明吳男犯行大抵仍因男女情愫所使然，且未施予言語或肢體暴力。

法官將吳男依妨害性自主罪判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，同時也不得將少女個人資料及與此案相關資料散布於外，並禁止以任何方式對少女騷擾、接觸等聯絡行為。全案可上訴。（編輯：黃名璽）1140506