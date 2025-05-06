緯創首季每股賺1.85元創同期新高 擴大美墨布局

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（中央社記者吳家豪台北6日電）代工廠緯創今天召開董事會通過2025年第1季財報，每股盈餘達1.85元，創歷年同期新高；會中並通過10項議案，包括在美國及墨西哥擴大布局，以因應未來人工智慧（AI）伺服器業務需求。

緯創今年第1季合併營收約3464.9億元，季增16.6%，年增44.8%，營業淨利151.5億元，季增27.8%，年增1.15倍，歸屬於母公司業主淨利53.31億元，季增0.4%，年增51.3%，每股盈餘（EPS）1.85元。

緯創同時公告多項議案，有關美國廠布局，緯創擬增資100%持股子公司Wistron InfoComm （USA） Corporation（簡稱WIUS）4.55億美元（約新台幣136.87億元），將董事會所通過的總資本額提升至5億美元。

因應AI製造業務發展及策略規劃需要，WIUS擬於不超過1.11億美元的額度內，取得位於美國達拉斯Westport廠的土地及廠房，並擬於7000萬美元的額度內進行建築物改良。

WIUS另計劃於不超過1.2億美元額度內，進行美國達拉斯Eagle廠的建築物改良，並於不超過4.114億美元額度內取得機器設備。該廠為緯創於今年4月2日董事會決議通過，由WIUS取得位於美國達拉斯的土地及廠房。

為因應未來售後服務及業務需求，緯創100%持股子公司SMS Infocomm Corporation（簡稱WTX）計劃於美國德州達拉斯租用廠房，WTX擬於1288萬美元額度內認列取得不動產使用權資產，租賃期間為2025年至2030年。

針對墨西哥投資，緯創表示，為因應未來AI伺服器業務需求，緯創100%持股子公司Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V.（簡稱WIMX）擬於不超過1670萬美元額度內，進行位於墨西哥華雷斯的廠區建築物改良。

因應未來倉儲與製造所需，WIMX擬於墨西哥華雷斯承租新廠房，租賃期間為2025年至2030年，並擬於2300萬美元的額度內認列取得不動產使用權資產。

針對台灣廠區，緯創表示，因應業務發展及策略規劃需要，擬調整產能配置，將部分投資移至新竹新安廠，並擬將建築物改良及取得機器設備的總預算從新台幣38.96億元提升至39.14億元。

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緯創為因應內湖新總部的建設，擬對100%持有子公司緯成資產管理股份有限公司增資新台幣17億元。

此外，緯創為拓展於創投領域的布局，擬於不超過新台幣35億元的額度內成立緯創創業投資股份有限公司。緯創也將全數處分所持有Formosa Prosonic Industries Berhad的普通股6926萬股。（編輯：張均懋）1140506