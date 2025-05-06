苗縣頭屋延管工程近6年 974戶自來水通了

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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣頭屋鄉簡易自來水場改接自來水延管工程，投入新台幣1億2786萬元經費，歷時近6年終於完工，嘉惠974戶；水公司表示，全鄉自來水普及率約67%，預計年底可達78%。

台灣自來水公司今天在頭屋社區活動中心舉辦通水典禮，經濟部水利署署長林元鵬、水公司總經理李丁來、苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、前立委徐志榮、頭屋鄉長徐鑫榮等人共同見證。

苗栗縣政府指出，頭屋鄉位處丘陵地帶，地勢起伏，由於地形限制，加上人口較為分散，自來水管線不易延伸，許多村民長年仰賴地下水、山泉水或簡易自來水；近年因氣候變遷水文改變，民國104年起簡易自來水水井水位逐漸下降，每逢河川枯水期水量不足，常有缺水情形發生。

水公司第三區管理處表示，自107年起，地方即有放棄簡水改接水公司自來水的聲音，並透過前立委徐志榮與水利署、水公司召開多次協調會議，爭取延管工程經費補助，終獲水利署列入前瞻基礎建設計畫核定補助延管工程經費，分3期執行。

水公司指出，自來水延管工程第1期工程自108年10月開工，至今年3月第3期工程全部完工，耗時近6年，投入總經費共1億2786萬元，延管總長度約17.3公里，並設1處加壓站、1座760立方公尺配水池，受益戶共974戶。

鍾東錦表示，感謝徐志榮、邱鎮軍及各界民代努力奔走，更感謝水利署及水公司全力支持，頭屋鄉自來水普及率已由107年的61.8%，提升至113年底的67.7%，改善頭屋村、北坑村及獅潭村974戶用水環境，預估到114年底，頭屋鄉自來水普及率將達到78%。

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邱鎮軍說，苗栗縣有多座水庫，自來水普及率卻長期處於全國倒數，他延續徐志榮任內的使命，積極協調自來水公司，爭取調高自來水延管工程每戶平均成本上限，從60萬元調高為80萬元，住在水庫附近者可調高為100萬元，這樣未來延管申請案才更有機會成案。

林元鵬指出，苗栗縣還有很多鄉親無自來水可用，尤其近來氣候變遷，導致原本使用山泉水或簡易自來水的水源與水質不穩定，自來水普及率還要再加強；未來會繼續協助推動，在供水愈來愈穩定的狀況下，經濟會更繁榮。（編輯：吳素柔）1140506