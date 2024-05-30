戶政認性別變更須手術證明 法院判原告勝訴可女變男
（中央社記者劉世怡台北30日電）跨性別者尼莫申請變更性別由女變男，遭戶政否准並要求須提變性手術證明而興訟。法院今認內政部函釋嚴重侵害性別變更者身體權，判尼莫勝訴，令戶政就尼莫申請將性別變更為男。
跨性別小百科
目前最廣被接受的定義有：
- 在出生時根據其性器官而被指定了某個性別，但是卻感覺到那個性別是對他們的一種錯誤或不完整的描述的人
- 對其出生時被指定的性別感到無法認同的人
資料來源：行政院性別平等會「各國跨性別登記制度」研究
戶政所認為，依據內政部97年間的函釋意旨，莫尼應檢附2名精神科專科醫生評估鑑定診斷書及摘除女性性器官，包括乳房、子宮及卵巢的手術完成診斷書，經尼莫明確表示拒絕補正；戶政所以不符性別變更登記要件，否准申請。尼莫不服，提起訴願遭駁回後，提起行政訴訟，由台北高等行政法院審理。
法院今天判決尼莫勝訴，戶政所對尼莫提出變更的申請，應作成尼莫性別登記變更為男性的行政處分。可上訴。
北高行指出，內政部函釋性質屬為協助下級機關統一解釋法令、認定事實而訂定的行政規則，內容要求變性者，必須施行摘除性器官的變性手術後，才有戶籍法所定性別變更登記請求權，此部分，增加法律所未規定的義務，違背憲法法律保留原則，且違反比例原則而嚴重侵害變性者的身體權、健康權、人性尊嚴及人格權，合議庭拒絕適用。
合議庭指出，鑑於性別認定為男或女，涉及是否有服兵役義務，這與重大公共利益攸關，為求平衡兼顧變更性別者受憲法保障的性別自主權，合議庭認為因性別認同與出生時登記的性別不合，而申請性別變更登記者，應提出不只1份由專精於性別不安、變性領域的執業醫師，或精神、心理學領域的專家學者，出具鑑定報告或診斷證明書。
此鑑定報告或診斷證明書，用以證明申請人因生理性徵與自己認同的性別不符，而有性別不安、焦慮等情形，且此現象已長期存在，申請人並持續接受荷爾蒙治療等事項。
判決指出，性別變更登記申請事件，應審查的重點在於申請人本於自主性認知而對外展現的性別樣貌，具有相當持續性，且此性別歸屬趨於穩定。
合議庭認為，尼莫提出不只1份由專精於性別不安、變性領域的執業醫師出具診斷證明書，診斷證明書也證明他因生理性徵與自己認同的性別不符，而有性別不安、焦慮等情形，且此現象已長期存在，且他持續接受荷爾蒙治療。
北高行指出，本件應認尼莫已提出必要的證明文件，因此尼莫訴請戶政所准予性別登記申請變更為男性，於法有據。（編輯：張銘坤）1130530
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。