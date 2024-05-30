女藝人赴豪宅飲酒遭砍案和解 二審改判凶嫌5年

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（中央社記者劉世怡台北30日電）顧姓女藝人與許姓好友赴一處豪宅與吳姓男子喝酒，吳男懷疑2女串通導致他不斷遭罰酒，竟持刀揮砍2女未遂。一審依殺人未遂罪判刑7年，二審今考量兩造和解，改判5年，可上訴。

二審台灣高等法院判決指出，吳姓男子與許姓女子、顧姓女藝人民國111年1月4日深夜於台北市內湖區行善路吳男的祖父住處飲酒，吳男懷疑顧女、許女玩遊戲時，相互串通，導致他不斷遭罰酒，因心生不滿，竟基於殺人故意，拿取廚房刀架的水果刀1支，朝顧女右後頸部及頭部各揮砍1刀，致顧女受有右頸部撕裂傷（18針）等傷害。

判決指出，許女放聲尖叫且出言制止，吳男持刀朝許女腹部及右側後腰部各猛力插刺1刀；吳男的祖父在房內聽聞爭吵聲出面制止，並經顧女報警。2女送醫救治而未發生死亡結果。

一審士林地方法院依殺人未遂罪2罪，判決吳男7年徒刑，經上訴，二審由台灣高等法院審理今天宣判。

二審審酌，吳男與2名被害人和解，經2女表示願意原諒給予寬容，合議庭依刑法第59條規定減輕其刑，改判應執行5年徒刑，還可上訴。（編輯：張銘坤）1130530