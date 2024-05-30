調查局掃蕩8中企挖角 破獲監控設備商浙江大華在台私設據點

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（中央社記者謝幸恩台北30日電）調查局今天表示，為強力打擊中國竊密挖角，近日動員上百人次，同步掃蕩8家在台違法中企或辦事處，並查出遭美國政府制裁的中國監控設備製造商「浙江大華」在台私設2據點。

法務部調查局今天發布新聞稿指出，局長陳白立上任後宣誓維護國家安全，強力打擊中國對台灣竊密、挖角，確保台灣高科技領域的競爭力，因此針對中企挖角高科技人才案件重點打擊，執行一連串的偵辦掃蕩行動。

調查局指出，自5月27日至30日，分別動員5個外勤處站，報請台北、新北、桃園及新竹地檢署指揮偵辦，同步掃蕩8家違法中企或辦事處，偵辦來台非法從事挖角高科技人才案件。

根據新聞稿，涉案的8家中企包括中國盛泰光電科技股份有限公司、立訊精密工業股份有限公司、矽睿科技股份有限公司、中國浙江大華技術股份有限公司、禹創半導體（深圳）有限公司、中國海柔創新科技有限公司、中國杭州萬高科技股份有限公司、中國南京初芯集成電路設計有限公司。

調查局表示，此8家違法中企分別在台設立辦事處或未經登記的辦公室，涉嫌以非法手段在台招募、挖角相關產業鏈人才，或以高薪挖角高科技產業工程師，或涉嫌指示竊取原公司營業秘密帶槍投靠。

調查局指出，因協助中國共產黨侵害新疆少數民族人權，而被美國政府制裁並列入軍火工業黑名單的中國監視器製造商「浙江大華」，涉嫌在台私設2處未經登記、沒有招牌的辦公室，暗中把公司員工投保於另1間人力派遣公司以規避查緝，檢調將釐清是否有竊取並外流台灣產業機密。

此外，「矽睿科技」為中國上海矽睿科技公司的在台辦事處，曾未經主管機關許可於台灣私設辦事處，並挖角台灣半導體及晶片研發人才；在台負責人於民國111年間獲緩起訴，此次又於同樣地點以人頭負責人名義另起爐灶，同樣遭調查局查獲。

調查局強調，中企相關非法行為，嚴重影響台灣高科技產業競爭力，相關中企在台協力者切勿心存僥倖，調查局將持續打擊對台挖角、竊密的非法行為，以維護台灣的高科技產業競爭優勢。（編輯：蕭博文）1130530