法官許蓓雯遭評未達良好 興訟敗訴確定

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（中央社記者劉世怡台北30日電）苗栗地院法官許蓓雯擔任父親傷害案件的告訴代理人，違反法官倫理規範，致2019年年終職務評定結果未達良好、考績丙等，提告請求撤銷評定，一審敗訴。二審今天駁回上訴確定。

一審判決指出，苗栗地院於2020年初就許蓓雯職務評定初評為「良好」，遭司法院退回，由苗栗地院重行審酌，以許蓓雯擔任其父所涉傷害案件告訴人，構成「執行律師職務」情形，除口頭警告的職務監督處分外，職務評定改列為「未達良好」。

判決指出，許蓓雯不服提起行政訴訟並主張，父親是傷害案件被害人，又不識字也不諳國語，她才依刑事訴訟法規定擔任父親的告訴代理人，僅在準備程序中代替父親陳述告訴理由，並非以律師身分受委任，她更在案件承審法官詢問職業時，被動表明法官身分後，主動解除委任，並無違反法官倫理。

許蓓雯主張，縱使自己違反法官倫理規範，但情節輕微，且已被口頭警告，卻仍被評定「未達良好」，違反比例原則、最小侵害原則，請求法院撤銷處分。

司法院及苗栗地院則表示，許蓓雯分別向雲林地檢署、雲林地方法院提出刑事委任狀，擔任父親的告訴代理人，並出庭陳述意見，具體爭執被告是否構成犯罪、聲請調查證據等，已經逾越「單純提供法律諮詢」的範疇，處分沒有違誤。

一審北高行合議庭指出，法官倫理規範明訂法官不得執行律師職務，並避免為輔佐人，僅無償提供家人、親屬法律諮詢、草擬法律文書例外；不論法官是否以律師自居，舉凡涉及法庭內活動，應一概限制。

一審合議庭認定，許蓓雯在父親案件偵查中、審判中擔任告訴代理人，不僅單純無償替家庭成員、親屬提供法律諮詢，確實已違反法官倫理規範，認為原處分「未達良好」沒有違誤，判許蓓雯敗訴。

許蓓雯不服，提起上訴，二審由最高行政法院審理，今天駁回上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1130530