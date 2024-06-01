台中男槍不離身愛炫火力 警埋伏家門外逮人

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（中央社記者蘇木春台中1日電）台中高姓男子平時外出槍不離身，甚至向友人炫耀火力，警方獲報調查，5月30日到住處逮人，當場在高男腰間查獲槍枝與子彈，他辯稱帶槍是要防身，警方依法送辦。

台中市警察局第四分局今天表示，警方接獲線報指出，45歲高姓男子居住西屯區某社區，平日外出槍不離身，甚至跟友人炫耀火力，因此遭人檢舉，警方組成專案小組追查。

案經專案小組到高男住處周邊探訪，並調閱監視器蒐證掌握行蹤後，5月30日上午由台中第四警分局前往偵辦，在高男的社區外埋伏守候。

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警方待高男搭乘電梯外出，在打開電梯瞬間，還來不及反應時，就被警方拖出電梯外壓制，高男立即大喊「東西都在我身上」，經辦案人員檢視，高男將槍插在腰際間，若不慎擦槍走火恐引起槍戰。

專案小組在高男身上共查獲菲律賓製手槍1枝、制式子彈18顆、彈匣3個、手機2支等證物，他供稱平時帶槍是要防身。警方將高男依違反槍砲彈刀條例罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1130601