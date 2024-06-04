本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
南投某國小棒球教練近10年涉猥褻22少年 共犯68罪遭起訴
首頁 / 社會

詐團擅用前總統名字 18歲車手首上工就被逮起訴

2024/6/4 14:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄4日電）18歲陳姓男子涉加入以前總統名字「馬英九」等人為暱稱的詐騙集團擔任車手，首次受指示前往取款42萬多當場被逮捕。高雄地檢署偵結後，依偽造文書、詐欺等罪起訴陳男。

高雄地檢署偵查時，陳男辯稱只是找工作，受某男子指示收取物品跟交付文件，也不知道是收現金，並沒有加入詐騙集團。

但檢方認為，陳男供稱不知道受何人指示，也不知道受指示要拿什麼東西，顯然與正當工作有異，且詐騙集團還交付給他「台北地檢署公證部收據」，可見其應該可預見收取的金錢並非合法來源，有參與犯罪組織、詐欺及洗錢的不確定故意，經綜合相關事證認定涉嫌詐欺、偽造文書等罪，依法將他提起公訴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

起訴書指出，18歲陳男今年4月20日加入一個通訊軟體群組，群組中詐騙集團成員包括暱稱「馬英九」、「桂林仔」等人，並指示他擔任收錢車手。

詐騙集團隔2天以常見「假檢警」手法詐騙蘇姓男子，確認對方信以為真領錢後，「馬英九」等人隨即指示陳男前往超商影印偽造的台北地檢署公文收據，並要求他去跟蘇男面交領取新台幣42萬5000元。所幸蘇男早有警覺報警，埋伏員警即逮捕陳男歸案，並持續追查其餘詐騙集團成員去向。（編輯：謝雅竹）1130604

#高雄地檢署
#車手
#馬英九
#詐騙集團
馬英九
藍白提修財劃法 柯建銘：為破壞執政、綠不提案馬英九維安規格 馬辦：蔡英文曾主動釋善意
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.78
更多編輯台推薦新聞：