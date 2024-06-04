詐團擅用前總統名字 18歲車手首上工就被逮起訴

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）18歲陳姓男子涉加入以前總統名字「馬英九」等人為暱稱的詐騙集團擔任車手，首次受指示前往取款42萬多當場被逮捕。高雄地檢署偵結後，依偽造文書、詐欺等罪起訴陳男。

高雄地檢署偵查時，陳男辯稱只是找工作，受某男子指示收取物品跟交付文件，也不知道是收現金，並沒有加入詐騙集團。

但檢方認為，陳男供稱不知道受何人指示，也不知道受指示要拿什麼東西，顯然與正當工作有異，且詐騙集團還交付給他「台北地檢署公證部收據」，可見其應該可預見收取的金錢並非合法來源，有參與犯罪組織、詐欺及洗錢的不確定故意，經綜合相關事證認定涉嫌詐欺、偽造文書等罪，依法將他提起公訴。

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起訴書指出，18歲陳男今年4月20日加入一個通訊軟體群組，群組中詐騙集團成員包括暱稱「馬英九」、「桂林仔」等人，並指示他擔任收錢車手。

詐騙集團隔2天以常見「假檢警」手法詐騙蘇姓男子，確認對方信以為真領錢後，「馬英九」等人隨即指示陳男前往超商影印偽造的台北地檢署公文收據，並要求他去跟蘇男面交領取新台幣42萬5000元。所幸蘇男早有警覺報警，埋伏員警即逮捕陳男歸案，並持續追查其餘詐騙集團成員去向。（編輯：謝雅竹）1130604