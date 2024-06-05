竹聯幫花蓮分會涉暴力取財 刑事局送辦12嫌

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（中央社記者黃麗芸台北5日電）竹聯幫明仁會花蓮分會長林男涉嫌率眾暴力討債，甚至指揮幫眾跟監恫嚇被害人；刑事局獲報偵辦，利用幫眾於花蓮某餐廳聚會時發動同步拘提、搜索行動，查獲林男等12嫌移送法辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊副大隊長黃維和表示，日前接獲情資顯示竹聯幫仁堂明仁會於花蓮地區成立花蓮分會，由涉犯組織犯罪防制條例等罪遭通緝的45歲林男擔任會長。

黃維和指出，林男平日指揮旗下成員從事恐嚇取財，隨即成立專案小組，並報請花蓮地檢署指揮偵辦。

警方調查發現，林男以花蓮縣1處車行作為幫派堂口，平時以暴力討債為業；林男因遭通緝想籌措跑路費，於去年7月向10年前共同經營賭場的合夥人陳男以追討賭債名義，要求支付新台幣8000萬元的安家費。

陳男自認並無債務問題拒付後跑路，林男還指揮幫眾對陳男妻女施以言語恫嚇、跟車監控和毀損住家門鈴等手段，時間長達約半年，逼迫交付錢財，造成陳男妻女心生畏懼而搬離住家。

專案小組還發現，花蓮分會成員率眾與地方幫派談判，持辣椒水、刀械和棍棒砍殺黃姓男子等2人，並強擄被害人至花蓮大橋附近空地，使用鞭炮纏繞黃男全身後點燃，造成黃男頭部撕裂傷、全身多處燒燙傷及擦挫傷。

警方蒐證得知，花蓮分會成員經常舉行聚會，掌握20名成員今年3月27日在花蓮縣1處餐廳聚會，立即執行同步拘提、搜索行動，同日也在新北市深坑查獲林男。當日共計拘提林男等7嫌到案，另通知5嫌到案說明。

警方共搜索8處所，查扣制式手槍1枝、非制式手槍1枝、彈匣2個、子彈40顆和開山刀等證物。

警方詢後將12嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪防制條例、刑法恐嚇取財、殺人未遂及聚眾鬥毆等罪，解送花蓮地檢署偵辦，林男因通緝入監執行。（編輯：蕭博文）1130605